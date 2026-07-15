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Zomrela spoluzakladateľka a bývalá riaditeľka SAIA Katarína Košťálová
Košťálová bola tiež jednou z priekopníčok podpory medzinárodnej mobility a spolupráce vo vysokoškolskom a výskumnom priestore na Slovensku.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - V sobotu (11. 7.) zomrela spoluzakladateľka a bývalá dlhoročná výkonná riaditeľka Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) Katarína Košťálová. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ SAIA Michal Fedák. Označil ju za významnú osobnosť rozvoja občianskej spoločnosti i tretieho sektora. Košťálová bola tiež jednou z priekopníčok podpory medzinárodnej mobility a spolupráce vo vysokoškolskom a výskumnom priestore na Slovensku.
„Katarína stála pri zrode našej organizácie po zmene režimu na začiatku 90. rokov a v jej vedení pôsobila až do roku 2019. V 90. rokoch, keď sa tretí sektor na Slovensku ešte len formoval, prispela svojou odhodlanou a vytrvalou prácou k vytvoreniu stabilného zázemia pre vznikajúce mimovládne organizácie,“ píše sa v nekrológu, ktorý zostavila SAIA. Košťálová pracovala na zlepšovaní koordinácie a zvyšovaní profesionalizácie tretieho sektora. Neskôr sa začala venovať podpore výskumu a profesionálneho rozvoja výskumníkov.
Na domácich univerzitách otvárala diskusiu o potrebe transparentných výberových konaní, odstraňovania byrokracie pri zamestnávaní cudzincov a zavádzania etických štandardov akceptovateľných naprieč EÚ.
„Katarína stála pri zrode našej organizácie po zmene režimu na začiatku 90. rokov a v jej vedení pôsobila až do roku 2019. V 90. rokoch, keď sa tretí sektor na Slovensku ešte len formoval, prispela svojou odhodlanou a vytrvalou prácou k vytvoreniu stabilného zázemia pre vznikajúce mimovládne organizácie,“ píše sa v nekrológu, ktorý zostavila SAIA. Košťálová pracovala na zlepšovaní koordinácie a zvyšovaní profesionalizácie tretieho sektora. Neskôr sa začala venovať podpore výskumu a profesionálneho rozvoja výskumníkov.
Na domácich univerzitách otvárala diskusiu o potrebe transparentných výberových konaní, odstraňovania byrokracie pri zamestnávaní cudzincov a zavádzania etických štandardov akceptovateľných naprieč EÚ.