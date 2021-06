Úmrtnosť sa v máji výrazne zlepšila, COVID-19 klesol na tretie miesto

Bratislava 25. júna (TASR) - V máji na Slovensku zomrelo takmer 4500 osôb, čo je najmenej za posledných osem mesiacov. Ochorenie COVID-19 už nebolo najčastejšou príčinou úmrtí, kleslo na tretiu priečku. Najvyššia úmrtnosť bola v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. V piatok o tom v rámci najnovšej štatistiky informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková nadúmrtnosť sa v máji na Slovensku znížila na šesť percent. Aktuálna situácia počtu zomretých sa tak priblížila k stavu z predchádzajúcich rokov. "Kým ešte v marci bola nadúmrtnosť v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov na úrovni 54 percent, v apríli už klesla na 27 percent a aktuálne v máji na 5,5 percenta. Môžeme konštatovať, že druhá vlna pandémie COVID-19 ustupuje," uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.



Celkovo na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v máji 394 osôb, čo bolo takmer deväť percent zo všetkých zomretých. Nový koronavírus bol podľa ŠÚ medzi príčinami úmrtí na treťom mieste. Počas prvých troch mesiacov tohto roka bol pritom najčastejšou príčinou úmrtí, v apríli klesol na druhé miesto. "Kým v januári až v marci spôsobil COVID-19 na Slovensku úmrtie 38 až 40 ľudí zo sto, v máji to bolo už len deväť osôb zo sto," spresnila Podmanická.



V piatom mesiaci roka 2021 zomrelo najviac ľudí na choroby obehového systému (45 percent úmrtí) a na nádory (23 percent). Aj v máji naďalej platilo, že menej ľudí ako v predošlých piatich rokoch zomieralo najmä na nádory. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na choroby dýchacej sústavy (sedem percent úmrtí) a tráviacej sústavy (šesť percent). Obe v máji zaznamenali nárast absolútneho počtu úmrtí voči rovnakému obdobiu v predošlých rokoch.



Májová nadúmrtnosť oproti aprílu významne klesla v skupinách osôb v produktívnom (od 15 do 64 rokov) i poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Už niekoľko mesiacov je najhoršia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), aj v máji nadúmrtnosť v tejto vekovej skupine dosahovala 20 percent. Medzimesačne však miera nadúmrtnosti v tejto podskupine klesla viac ako o polovicu. Z hľadiska príčin úmrtí na následky ochorenia COVID-19 zomrelo aj v máji najviac ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov, predstavovali takmer tri štvrtiny obetí nového koronavírusu v krajine.