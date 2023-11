ÚMS a Drucker hovorili o návrhoch pre programové vyhlásenie vlády SR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Diskusia o návrhoch rezortu školstva pre programové vyhlásenie vlády SR či aktuálne problémy, ktoré riešia mestá v oblasti školstva, boli témami rokovania Únie miest Slovenska (ÚMS) s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová s tým, že ÚMS ocenila prístup ministra.



"Oceňujem, že minister s nami otvorene diskutoval o zámeroch, ktoré bude rezort navrhovať priamo do programového vyhlásenia vlády," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček. Obsahová reforma je podľa jeho slov odborná vec a rovnako dôležité je zabezpečovanie dostatku financií, aby jej realizácia nebola ohrozená.



"Zmena bude náročná, ale sme pripravení podieľať sa na nej našimi odbornými kapacitami a skúsenosťami, aby bola zmenou k lepšiemu," doplnil. Podotkol, že o návrhoch s konkrétnym rezortom diskutovali po prvý raz a bolo by podľa neho dobré, keby sa z toho stal štandardný postup.



Na stretnutí otvorili aj tému povinného školského vzdelávania pre deti odídencov z Ukrajiny, ktoré vstúpi do platnosti budúci rok. "Témami rokovania boli aj problémy súvisiace s povinnosťami miest voči zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, s pravidlami pre proces zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania či problémy s nedostatkom pedagógov," ozrejmila Piršelová. Podotkla, že ÚMS bude s rezortom školstva proaktívne spolupracovať už pri príprave riešení.