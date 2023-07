Únia miest Slovenska a Chrenko rokovali aj o finančných mechanizmoch

Bratislava 24. júla (TASR) - Efektívnejšie nastavenie finančných mechanizmov, nastavenie procesov na prípravu strategických materiálov a prepojenie kompetentných inštitúcií so samosprávami, aby mohli systematickejšie a rýchlejšie konať, boli cieľom stretnutia Únie miest Slovenska (ÚMS) so šéfom envirorezortu Milanom Chrenkom. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Zmena klímy má podľa nej citeľnejšie následky na život obyvateľov v mestách. Prioritou ÚMS je preto podporovať budovanie odolných, zdravých a udržateľných miest. "K plneniu tejto priority je nevyhnutná spolupráca so štátom tak, aby sa odstránili nevyhnutné prekážky a vytvorilo sa také prostredie, v ktorom mestá dokážu systematicky pracovať a realizovať potrebné klimatické opatrenia. Ministerstvo prisľúbilo podporu predloženým požiadavkám a návrhom na podporu medzinárodných aktivít," uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.



Účastníci stretnutia sa podľa Piršelovej zhodli na tom, že na úspešné čerpanie zdrojov je potrebné zjednodušiť administratívne procesy, zrýchliť rozhodovanie či urobiť jednoznačné usmernenia a predpisy. "Zabezpečia to, aby čerpané zdroje boli využité na riešenie konkrétnych problémov," doplnila.



Predmetom rokovania bol aj aktuálny stav klimatického zákona, hlavne riešenie dostupnosti údajov pre samosprávy o spotrebe energie. ÚMS poukázala, že bez nich nie je možné spracovať strategické dokumenty na znižovanie emisií skleníkových plynov. Taktiež je podľa miest potrebné myslieť na zabezpečenie finančných zdrojov na prípravu týchto dokumentov a na podporu odborných a personálnych kapacít. Zároveň navrhujú zefektívniť platformu Dohovor starostov a primátorov pre klímu a energetiku.



"Vzhľadom na to, že sa v súčasnosti spracovávajú aj metodiky v oblasti adaptácie na zmenu klímy, na tvorbe týchto metodík ponúkla ÚMS spoluprácu Slovenskej agentúre životného prostredia," podotkla expertka ÚMS pre adaptáciu na zmenu klímy Zuzana Hudeková. Doplnila, že navrhujú vytvoriť aj tzv. one stop shop ako poradné miesto pre mestá v agende zmeny klímy.



"ÚMS oceňuje prístup súčasného vedenia ministerstva životného prostredia, ktoré zodpovedne počúva potreby samospráv a má záujem vyhodnotiť všetky relevantné argumenty, ktoré ÚMS tlmočí za svoje členské mestá," skonštatovala Piršelová.