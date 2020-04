Únia miest apeluje na testovanie zamestnancov v domovoch pre seniorov

Banská Bystrica 15. apríla (TASR) – Jednou z dlhodobých top priorít Únie miest Slovenska (ÚMS) je ochrana seniorov. Bratislavský primátor Matúš Vallo požiadal hlavného hygienika SR, aby dal všetkým verejným i neverejným organizáciám či zariadeniam, ktoré sa starajú o starých ľudí, jasné a čo najkonkrétnejšie, najpresnejšie pravidlá, ako urobiť všetko pre to, aby ochránili seniorov. Uviedol to v stredu po zasadnutí Prezídia ÚMS v Banskej Bystrici.



Ako poznamenal, v aktuálnom uznesení vlády mu v rámci opatrení chýba testovanie zamestnancov týchto zariadení, čo je spôsob, ako sa dá predchádzať situácii, ktorá sa stala v domove v Pezinku.



"Vláda prijala ďalší balíček opatrení na podporu zamestnanosti, bohužiaľ, nevidíme v ňom samosprávy. Tretí najväčší zamestnávateľ v Bratislave, čo je Dopravný podnik Bratislava, nedostane zatiaľ od štátu žiadnu podporu. To nie je len o Bratislave, ale aj Košiciach, Žiline či Prešove. Žiadame vládu, aby s nami rokovala a dala nám vedieť, ako pomôže samosprávam v tomto ťažkom období, alebo aby zahrnula naše podniky do balíčkov tejto pomoci," zdôraznil pred médiami Vallo.



Za všetkých primátorov v ÚMS sa poďakoval aj opatrovateľkám či zamestnancom sociálnych zariadení, ktorí takisto "bojujú" v prvej línii.