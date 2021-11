ÚMS: Centrálna vláda musí odovzdať čo najviac právomocí samosprávam

Bratislava 30. novembra (TASR) - Slovensko potrebuje decentralizáciu a aby čo najviac právomocí, verejných financií a tým aj zodpovednosti odovzdala centrálna vláda do rúk miest a obcí. Uviedla to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že je to jediná cesta, ako postupne obnovovať dôveru na Slovensku a ochrániť demokraciu. Reagovala tak na aktuálny prieskum agentúry Focus pre Transparency International Slovensko, ktorý preukázal, že Slováci viac veria lokálnym politikom ako vláde.



Výsledky prieskumu sú podľa únie jasným signálom pre poslancov Národnej rady (NR) SR, najmä koaličných strán, aby začali plniť svoje sľuby z programového vyhlásenia vlády. "Podľa všetkých odporúčaní niet pochýb o potrebe pokračovať v stratégii z rokov 1999 - 2006. Treba len chuť a odvahu začať proces prípravy a realizácie spravovania štátu, ktorého súčasťou je nielen úprava deľby kompetencií, ale aj zmeny územnosprávneho usporiadania, zmeny financovania a volebného systému," povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.



Únia pripomína, že v januári 2020 jej snem prijal uznesenie a schválil dokument "Dozrel čas na zmeny", ktorý obsahuje všetky požiadavky v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám vrátane návrhov na zmenu volebného systému. ÚMS je presvedčená, že aj téma zmeny volebného systému do NR SR je úzko previazaná s navrhovanými princípmi spravodlivej deľby moci v štáte a posilnením miestnej a regionálnej úrovne pri správe štátu.



Prieskum agentúry Focus pre organizáciu Transparency International Slovensko realizovaný v druhej polovici novembra na vzorke 1005 respondentov ukázal, že dôvera Slovákov voči vláde a parlamentu je nižšia než voči primátorom, starostom a poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev. Zatiaľ čo vláde aktuálne dôveruje len necelá štvrtina populácie a Národnej rade SR 27 percent obyvateľov, pri lokálnych politikoch je to až 58 percent.