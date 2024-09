Únia miest: Mestá pracovali na riešení krízových situácií v školách

Bratislava 10. septembra (TASR) - Mestá, ako zriaďovatelia základných škôl, pracovali na materiáloch pre riešenie krízových situácií v školách v rámci vlastných kapacít. Tiež v spolupráci so zástupcami mestskej polície, štátnej polície aj prokuratúry. Tieto dokumenty si mestá navzájom zdieľali pre ďalšiu spoluprácu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová v súvislosti s bombovými hrozbami na školách.



"Tento problém zažívame opakovane už od predošlého školského roka. ÚMS iniciovala koncom januára 2024 rokovanie s Ministerstvom vnútra SR, kde sme, na úrovni štátnej tajomníčky Lucie Kurilovskej, ponúkli spoluprácu pri vytvorení spoločného postupu a manuálu pre riešenie krízových situácii na školách," poznamenala Piršelová s tým, že mestá urobili všetko, čo bolo v ich silách. Riaditelia škôl a školy sa podľa nej v rámci možnosti na tieto udalosti formálne pripravili.



Ako priblížila, napríklad mesto Trnava priamo usmernilo riaditeľov, ako v takýchto prípadoch postupovať. "Usmernenie bolo stručné a prehľadné, vďaka čomu nemuseli školy študovať množstvo materiálov, a riadili sa základnými krokmi," podotkla. Išlo podľa nej napríklad o kontrolu všetkých e-mailov, uzavretie školy a zamedzenie prístupu do budovy iným osobám ako žiakom a zamestnancom, dôkladnú kontrolu dochádzky žiakov v triedach, prípravu zoznamu žiakov s kontaktnými údajmi na zákonných zástupcov v tlačenej a elektronickej forme, oboznámenie zamestnancov s možnosťou núdzovej evakuácie v prípade potreby a ďalšie.



Hovorkyňa doplnila, že viaceré mestá taktiež zorganizovali školenia pre riaditeľov škôl v oblasti kritických situácií, ktoré sa v školskom prostredí vyskytli. Ako príklad uviedla požiare, napadnutie zbraňou, evakuáciu či šikanu. V rámci školení bol podľa jej slov predstavený manuál na riešenie jednotlivých situácií, v ktorých bol špecifikovaný odporúčaný postup riešenia v súlade s planou legislatívou na území SR.



Viacerým slovenským školám prišiel počas minulého týždňa výhražný e-mail s bombovými vyhrážkami. V danej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Páchateľovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až do výšky 25 rokov, prípadne výnimočný trest na doživotie.