Čachová: Na Slovensku nie je dostatok spracovateľov textilu

Bratislava 25. októbra (TASR) - Na Slovensku nie je dostatok spracovateľov textilu. Nie je zatiaľ určená ani finančná zodpovednosť za nakladanie s textilným odpadom. Poukázala na to expertka Únie miest Slovenska (ÚMS) pre životné prostredie Zuzana Čachová. Od roku 2025 budú musieť mať samosprávy zavedený triedený zber textilu.



"Už v súčasnosti vieme, že spracovateľské kapacity na tento typ odpadu nie sú dostatočné, a to v podstate zatiaľ nedokážeme predpokladať, o aké reálne vyzbierané množstvá pôjde, ak tento zber bude zavedený plošne všade," skonštatovala Čachová. Je podľa nej nevyhnutné začať procesy, ktoré privedú investorov k budovaniu linky a zariadenia na spracovanie textilného odpadu. "Je nutné predísť tomu, že sa po zbere a pretriedení zistí, že tento odpad musí ísť na skládku, lebo ho nie je kde efektívne zrecyklovať," poznamenala Čachová.



Poukazuje na to, že problematika zberu, pretrieďovania a následného spracovania textilu nie je jednoduchá. Na ďalšie použitie napríklad do second handov slúži len nepoškodený textil. Ostatné veci musia byť roztriedené podľa kvality textilu a požiadaviek spracovateľa, aby sa dostali na recykláciu. Môže tak z toho vzniknúť napríklad izolačný materiál, zvyšok musí ísť na skládku, približuje Čachová.



"Je nevyhnutné zadefinovať legislatívu týkajúcu sa tejto povinnosti a určiť jednotlivé zodpovednosti vrátane tej finančnej za celú túto aktivitu. Z pohľadu miest sa nám javí ako správna cesta systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, aby výrobca už pri výrobe takéhoto produktu cítil zodpovednosť aj za jeho likvidáciu a bol motivovaný vyrábať to, čo je možné recyklovať," hovorí Čachová. Envirorezort podľa nej avizoval vytvorenie odbornej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa legislatívou, rozsahom povinnosti a jednotlivými zodpovednosťami.