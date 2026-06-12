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ÚMS: Nové povinnosti v energetike treba pre mestá nastaviť férovo
Únia v tejto súvislosti vyzvala, aby štát pri nastavovaní nových pravidiel vnímal mestá ako partnerov, a nie len ako prijímateľov ďalších povinností. Chce sa v odbornej diskusii aktívne angažovať.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Cieľ pripravovaných legislatívnych zmien smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti verejných budov a posilňovaniu energetickej bezpečnosti je správny, z pohľadu povinností však musia predpisy zohľadňovať aj reálne finančné a personálne možnosti miest, rovnako i praktické podmienky v území samospráv. Skonštatovali to zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorí o pripravovaných zmenách a ich dosahu diskutovali s členmi internej pracovnej skupiny pre energetiku a ekoinovácie.
„Diskusia sa týkala najmä úspor energie, obnovy verejných budov, povinnosti zaviesť energetický manažment a zriadiť pozíciu energetického manažéra, ako aj reportingu, zberu dát a plánovania investícií,“ priblížila hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Únia podľa nej aj prostredníctvom odbornej debaty podporila rozvoj energetickej efektívnosti, udržateľnosti a modernizácie verejných budov. „Zároveň však považujeme za nevyhnutné, aby boli nové povinnosti nastavené primerane, férovo a za takých podmienok, aby ich mestá dokázali v praxi reálne naplniť,“ cituje zároveň poradkyňu pre energetiku ÚMS Martinu Repíkovú.
Únia v tejto súvislosti vyzvala, aby štát pri nastavovaní nových pravidiel vnímal mestá ako partnerov, a nie len ako prijímateľov ďalších povinností. Chce sa v odbornej diskusii aktívne angažovať.
„Diskusia sa týkala najmä úspor energie, obnovy verejných budov, povinnosti zaviesť energetický manažment a zriadiť pozíciu energetického manažéra, ako aj reportingu, zberu dát a plánovania investícií,“ priblížila hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Únia podľa nej aj prostredníctvom odbornej debaty podporila rozvoj energetickej efektívnosti, udržateľnosti a modernizácie verejných budov. „Zároveň však považujeme za nevyhnutné, aby boli nové povinnosti nastavené primerane, férovo a za takých podmienok, aby ich mestá dokázali v praxi reálne naplniť,“ cituje zároveň poradkyňu pre energetiku ÚMS Martinu Repíkovú.
Únia v tejto súvislosti vyzvala, aby štát pri nastavovaní nových pravidiel vnímal mestá ako partnerov, a nie len ako prijímateľov ďalších povinností. Chce sa v odbornej diskusii aktívne angažovať.