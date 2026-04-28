ÚMS: O reforme verejnej správy musí prebehnúť odborná diskusia
Únia dlhodobo presadzuje komplexnú reformu verejnej správy.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - O reforme verejnej správy musí prebehnúť odborná diskusia samosprávnych združení aj v spolupráci so štátom. Konštatuje to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá deklaruje, že je na odbornú a konštruktívnu spoluprácu pripravená. Snem únie, ktorý sa konal v pondelok (27. 4.) v Trenčíne, síce zobral pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na vedomie, zdôraznil však, že je v rozpore s oficiálnymi pozičnými dokumentmi únie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Považujeme za nevyhnutné, aby o návrhoch, ktoré sa týkajú budúcnosti verejnej správy, postavenia miest, kompetencií a financovania samospráv, prebehla v prvom rade odborná diskusia expertov ÚMS, SK8 a ZMOS aj v spolupráci so štátom,“ skonštatovala Piršelová.
Pripomenula, že únia dlhodobo presadzuje komplexnú reformu verejnej správy. Tá musí byť postavená na dátach, jasnom rozdelení kompetencií, férovom financovaní a rešpekte k úlohe miest ako prirodzených centier služieb, rozvoja a každodenného života obyvateľov. Samosprávne združenia svoje pozičné dokumenty predložili, na rade je teraz štát, aby sa do diskusie zapojil, ujal sa svojich povinností, využil svoje analytické a odborné kapacity a predložil samosprávam svoje návrhy. „Ak má byť reforma verejnej správy kvalitne pripravená, dôveryhodná a funkčná, musí vzniknúť v otvorenej odbornej diskusii a so zohľadnením schválených pozícií všetkých samosprávnych združení a štátu,“ odkázala Piršelová.
ZMOS a SK8 predstavili v marci pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavili v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných na modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Medziiným požadujú napríklad aj právo veta. Avizovali, že na rokovanie oslovia predstaviteľov štátu, aby našli prieniky a začali prípravu samotnej reformy.
