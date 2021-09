ÚMS: Obce nemôžu prijímať protipandemické všeobecne záväzné nariadenia

Bratislava 21. septembra (TASR) - Obce nemajú kompetencie prijímať všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými by v zhoršenej epidemickej situácii obmedzovali slobodu pohybu či prevádzkový čas podnikov. Vyplýva to z právnej analýzy Únie miest Slovenska (ÚMS).



"Požiadavky štátu vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček v súvislosti s vyjadrením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že pri druhom stupni ohrozenia podľa COVID automatu (bordová farba) môžu sprísnené protipandemické opatrenia zavádzať samosprávy po dohode s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.



"Nevyhnutným predpokladom, podľa našej súčasnej právnej úpravy, k tomu, aby bolo možné obmedziť slobodu pohybu, je vyhlásenie núdzového stavu. Orgánom oprávneným k takému rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je vláda SR," uvádza sa v stanovisku ÚMS s tým, že kompetencie na obmedzenie slobody pohybu od 21.00 do 5.00 h a prevádzkového času podnikov preto obce nemajú ani v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie.



"Nemôžeme odporučiť primátorom a primátorkám miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď nemajú pre tieto rozhodnutia právnu oporu, ani inú možnosť zmysluplne zasiahnuť," doplnil Rybníček. Aj keď snahu rezortu zdravotníctva zavádzať prísnejšie protipandemické opatrenia podľa lokálnych podmienok a nie celoplošne ocenil, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je podľa neho nerealizovateľný. ÚMS pritom prejavila záujem samospráv byť pri aplikovaní štátom nariadených opatrení vykonávateľom a partnerom.