Únia miest Slovenska očakáva od CoFoE posun v riešení kríz

Bratislava/Brusel 23. decembra (TASR) - Výmena názorov, aplikačné možnosti v rozdielnych podmienkach, podelenie sa o pozitívne príklady, poučenie sa z chýb iných či participácia iniciatív má význam. Uviedla to pre TASR Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE).Všetko, čo posunie kvalitu života s ohľadom na riešenie aktuálnych kríz (pandemická, klimatická, ekonomická) v štátoch Európskej únie, má zmysel, tvrdí UMS.K významu CoFoE sa tento týždeň vyjadrovali aj viacerí slovenskí europoslanci. Konferencia je odpoveďou populistom, ktorí sa snažia súdržnosť Európskej únie naštrbiť obohratými pesničkami o úradníkoch odtrhnutých od reality a diktáte Bruselu, povedal pre TASR europoslanec Michal Šimečka (PS). Ako poznamenáva, do rôznych akcií a stretnutí organizovaných pod záštitou CoFoE sa, čo samo o sebe vyvracia tvrdenia o diktáte Bruselu.CoFoE je pripravená len pre zástupcov občianskych a mimovládnych organizácií, ktorí budú predstierať, že sú hovorcami všetkých Európanov, pričom budú žiadať viac multikulturalizmu, dúhových pochodov, takzvanej zelenej agendy a LGBT ideológie, uviedol pre TASR slovenský europoslanec Milan Uhrík.tvrdí nezaradený europoslanec a predseda slovenského mimoparlamentného Hnutia Republika.Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) určite nie je tým miestom, kde sa rozhodne, ako bude Európska únia vyzerať o päť alebo desať rokov - skutočne rozhodujúce sú parlamentné voľby v členských štátoch a v menšej miere aj eurovoľby, uviedol pre TASR slovenský europoslanec Robert Hajšel, ktorý bol zvolený na kandidátke strany Smer-SD. CoFoE by preto podľa europoslanca mala zapojiť do diskusií občanovEuroposlanec Miroslav Radačovský (Slovenský patriot) z tábora nezaradených (NI) pre TASR povedal, že takáto forma prejavenia názorov občanov ako v CoFoE "by sa mala uplatňovať v mnohých oblastiach spoločensko-ekonomického života spoločnosti. Priestor na zlepšenie CoFoE je podľa Radačovského najmä v oblasti ekológie a zdôrazňovaní jej životného významu pre Európu a svet.dodal.Konferencia o budúcnosti Európy je demokratický nástroj, ktorý potvrdzuje, že Európska únia zostáva verná svojim princípom a svojej snahe byť transparentnou a schopnou počúvať hlas svojich občanov. Počas diskusie v TASR TV sa na tom zhodli slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík (Spolu), Michal Šimečka a Michal Wiezik (PS).Členovia európskeho zákonodarného zboru zároveň spresnili, čo by podľa nich malo byť prioritou EÚ v budúcnosti a na čo by sa mala Únia podľa nich v budúcich rokoch zamerať. Kritizovať Európsku úniu má zmysel, pokiaľ je kritika konštruktívna a posúva veci dopredu - zhodli sa tiež europoslanci, ktorí na diskusii v TASR TV tiež odpovedali na otázky položené študentmi politológie z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.tvrdil Wiezik.