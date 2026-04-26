ÚMS odsúdila fyzický útok na primátora Kežmarku a viceprezidenta únie
Zároveň poukázala na to, že v demokratickej a slušnej spoločnosti musí byť riešenie konfliktov založené na dialógu, nie na fyzickej agresii.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) dôrazne odsudzuje sobotňajší (25. 4.) fyzický útok na primátora mesta Kežmarok a nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka, ktorý je viceprezidentom ÚMS. „Akékoľvek násilie vo verejnom priestore, o to viac voči voleným predstaviteľom samosprávy, považujeme za absolútne neprípustné,“ vyhlásila ÚMS.
Zároveň poukázala na to, že v demokratickej a slušnej spoločnosti musí byť riešenie konfliktov založené na dialógu, nie na fyzickej agresii. Primátorovi Kežmarku vyjadrila podporu a solidaritu. Združenie zároveň verí, že orgány činné v trestnom konaní prípad dôsledne vyšetria a vyvodia zodpovednosť voči páchateľovi.
„Únia miest Slovenska bude vždy stáť na strane ochrany demokratických princípov, bezpečnosti verejných činiteľov aj občanov a odmieta akékoľvek prejavy násilia v spoločnosti,“ tlmočila stanovisko hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
K fyzickému napadnutiu Ferenčáka došlo v sobotu večer na kežmarskom zimnom štadióne. Útočník ho podľa jeho slov udrel zozadu do hlavy. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.
Zároveň poukázala na to, že v demokratickej a slušnej spoločnosti musí byť riešenie konfliktov založené na dialógu, nie na fyzickej agresii. Primátorovi Kežmarku vyjadrila podporu a solidaritu. Združenie zároveň verí, že orgány činné v trestnom konaní prípad dôsledne vyšetria a vyvodia zodpovednosť voči páchateľovi.
„Únia miest Slovenska bude vždy stáť na strane ochrany demokratických princípov, bezpečnosti verejných činiteľov aj občanov a odmieta akékoľvek prejavy násilia v spoločnosti,“ tlmočila stanovisko hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
K fyzickému napadnutiu Ferenčáka došlo v sobotu večer na kežmarskom zimnom štadióne. Útočník ho podľa jeho slov udrel zozadu do hlavy. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.