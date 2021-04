ÚMS podporuje zmeny týkajúce sa financovania regionálneho školstva

Bratislava 15. apríla (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje rozhodnutie vlády o opätovnom vzniku školského úradu na úrovni kraja. Je presvedčená, že tento krok nie je potrebné zbytočne dramatizovať a vyhlasovať ho za centralizačné opatrenie. Reaguje tak na v stredu (14. 4.) schválený návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vládou SR.



"Práve naopak, toto rozhodnutie prispieva k obmedzeniu centralizácie moci presadzovanej v rámci projektu ESO predchádzajúcou vládou," tlmočila postoj únie hovorkyňa Daniela Piršelová. Vznik krajského školského úradu považuje ÚMS za prvý a nevyhnutný krok k otvoreniu diskusie o zásadnej reorganizácii regionálneho školstva, vychádzajúcej z podmienok postcovidového obdobia.



ÚMS v tejto súvislosti deklaruje presadzovanie princípu decentralizácie. "Podporíme však iba systémové zmeny, ktoré nebudú obsahovať snahy o podriadenie miestnej samosprávy vyšším územným celkom," dodala Piršelová.



Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa ňou malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva.



Voči návrhu sa ohradilo Združenie samosprávnych krajov SK8, krok považuje za centralizáciu. O návrhu novely zákona musí rokovať ešte parlament. V prípade schválenia by zmeny mali začať platiť od 1. januára 2022.