Únia miest považuje príručku pre zber textilného odpadu za zavádzajúcu

Bratislava 1. augusta (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje metodickú príručku pre zber textilného odpadu, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, za mätúcu, zavádzajúcu a nepresnú. Tiež by uvítala, keby MŽP iniciatívne komunikovalo so samosprávnymi združeniami a svoje návrhy vopred prediskutovalo na odbornej a partnerskej úrovni. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



ÚMS zároveň prízvukuje, že od začiatku prijatia povinnosti zberu textilného odpadu v septembri 2021 bolo zo strany envirorezortu opakovane komunikované, že podrobnosti na vykonávanie a financovanie tohto zberu budú legislatívne podrobnejšie upravené pred nadobudnutím účinnosti tejto povinnosti.



Finančná zodpovednosť za tento triedený zber mala byť podľa ÚMS prenesená, podobne ako pri niektorých iných odpadoch, na výrobcov cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov, a nie na samosprávy. "Podľa príručky z dielne MŽP SR však vyplýva, že všetky povinnosti vrátane financovania sú prenesené práve na samosprávy. Tie v dlhodobo náročnej finančnej situácii nedokážu nájsť ďalšie zdroje na financovanie ďalších povinností," vysvetľuje ÚMS.



Zároveň verí, že by malo byť aj v záujme envirorezortu, aby zavedenia povinností pre samosprávy boli vykonávané efektívne, realisticky a zodpovedne.



Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo tento týždeň metodickú príručku pre zber textilného odpadu. Určuje v nej povinnosti pre obce od 1. januára 2025, odkedy je Slovensko povinné zaviesť triedený zber textilu. Obce musia podľa príručky okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad zberovými spoločnosťami.