Únia miest Slovenska považuje návrh M. Fecka za neakceptovateľný

Bratislava 15. marca (TASR) - Návrh poslanca Národnej rady SR Martina Fecka (OĽANO), aby sa časť obce či mesta mohla odčleniť cez petíciu alebo referendum, je podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) neakceptovateľným zásahom do práv samosprávy. Žiada preto o stiahnutie tohto návrhu. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



ÚMS poukazuje na rozpor s Európskou chartou miestnych samospráv, keďže pôvodná obec a jej obyvatelia strácajú právo vyjadriť sa k aktu rozdelenia obce. Taktiež aj na rozpor so zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého k rozdeleniu obcí môže dôjsť len na základe dohody.



"Poslancov návrh však z rozhodovania o rozdelení obce vypúšťa možnosť, aby sa k rozdeleniu vyjadrila pôvodná obec a jej obyvatelia, čím porušuje ich ústavné práva a znemožňuje dohodu o rozdelení obce, ktorú predpokladá zákon o obecnom zriadení," podotkla Piršelová.



ÚMS žiada, aby zákonodarná i výkonná moc neprichádzali s takýmito "nesystémovými a ad hoc mierenými návrhmi" legislatívnych zmien bez predchádzajúcej diskusie so samosprávami, ktorých sa to bezprostredne týka.



"Slovensko nutne potrebuje, aby sa naštartovala odborná diskusia o potrebných koncepčných zmenách týkajúcich sa samospráv, ich kompetencií a financovania. Návrhy podobného charakteru považujeme za nezmyselné a neprípustné," vyhlásila únia.



Fecko v novele zákona o obecnom zriadení navrhuje, aby sa časť obce mohla odčleniť od obce aj v prípade, ak by 70 percent voličov časti podporilo petíciu či miestne referendum. Hovorí o prípadoch, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce. Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. júna.