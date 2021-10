Únia miest Slovenska: Presadzujeme zmenu volebného systému

Bratislava 28. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) presadzuje zmenu volebného systému, spustenie petície však považuje za krajné riešenie. Spustená by podľa únie mala byť v prípade, ak nebude vládna koalícia plniť svoj záväzok z programového vyhlásenia. Či ÚMS podporí petíciu za viac volebných obvodov na parlamentné voľby chystanú Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude závisieť najmä od jej obsahu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



V januári 2020 snem ÚMS prijal uznesenie a schválil dokument Dozrel čas na zmeny, ktorý obsahuje všetky požiadavky únie miest v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám. Nechýbajú tam ani návrhy na zmenu volebného systému. Cieľom navrhovaného riešenia ÚMS je zachovať všetky výhody súčasného volebného systému, napraviť jeho nevýhody, a to všetko s minimálnym dosahom na voličov.



"Podstata myšlienky spočíva v zachovaní celoštátneho obvodu, avšak iba na účely spočítania hlasov a rozdelenia mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších ohľadoch už systém pracuje s viacerými obvodmi, čo znamená, že politické strany by tu na rozdiel od dneška zostavovali niekoľko, a nie iba jedinú kandidátnu listinu," spresnila únia v dokumente.



Ten bol pred voľbami zaslaný politickým stranám a po voľbách v roku 2020 ÚMS oslovila s týmito návrhmi šéfov koaličných politických strán a relevantných členov vlády SR. "Namiesto petície sme uprednostnili a stále uprednostňujeme rokovania a požiadavky na začatie činnosti odbornej komisie, ktorej cieľom má byť podľa programového vyhlásenia vlády SR analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady SR," vysvetlila Piršelová. ÚMS deklaruje, že jej návrh zachováva výhody súčasného modelu a posilňuje miestnu a regionálnu úroveň pri správe štátu.



ZMOS chystá veľkú petíciu, aby sa na Slovensku nahradil jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi. Pre TASR to potvrdil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Zámerom podľa neho je, aby si občania mohli do parlamentu zvoliť poslancov z regiónov, ktorých poznajú a ktorí dokážu riešiť potreby konkrétnej časti Slovenska.