ÚMS:Primátori najväčších miest žiadajú ministra financií o stretnutie

Banská Bystrica 15. apríla (TASR) – Koronakríza bude mať v tomto roku výrazný negatívny dosah na hospodárenie samospráv a v tom najhoršom scenári môže dokonca ochromiť jej základné funkcie. Zhodlo sa na tom 22 primátorov a primátoriek najväčších slovenských miest, združených v Únii miest Slovenska (ÚMS). Ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) preto žiadajú čo najskôr o stretnutie, keďže situácia je vážna. Konštatoval to po zasadnutí Prezídia ÚMS v stredu v Banskej Bystrici prezident únie Richard Rybníček.



"Už 23. marca ÚMS poslala list ministrovi financií so žiadosťou o stretnutie. Doteraz nemáme odpoveď. Žiadame ho, aby sme spoločne riešili dosahy koronakrízy na hospodárenie miest. Situácia je vážna, chceme predísť tomu, že sa ocitneme v situácii, že nebudeme môcť svietiť, vyvážať odpad alebo kosiť," zdôraznil prezident ÚMS Richard Rybníček.



"V marci zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prognózu vývoja podielových daní v prípade dlhotrvajúcich opatrení obmedzujúcich pôsobenie podnikateľských subjektov na Slovensku. Prognóza počíta, v trojmesačnom horizonte obmedzení, s výpadkom príjmov zhruba až na úrovni 30 percent na podielových daniach, čo veľmi vážne ohrozuje fungovanie samospráv už len pri zabezpečovaní základných potrieb. Z tohto dôvodu predkladá ÚMS návrh kompenzačných opatrení, ktorými by bolo možné zmierniť dosahy na naše rozpočty," reagovala zvolenská primátorka Lenka Balkovičová s tým, že si treba sadnúť za stôl a hľadať riešenia, ako minimalizovať radikálne výpadky ich príjmov.



Únia napríklad navrhuje odklad pôsobenia niektorých zákonov, ktoré znamenajú pre samosprávy ďalšie výdavky. Ide o nové opatrenia k detským ihriskám, exekúciám či zákonu o odpadoch, kde sa medziročne zvyšujú poplatky za separáciu odpadu a ich uloženie na skládkach.



Mnohé samosprávy už stopli niektoré investičné akcie a pozastavili kapitálové výdavky z rozpočtov. S finančnými obmedzeniami pri dotáciách musia počítať rôzne kluby, združenia a spolky. Podľa primátorov tým posledným, k čomu by neradi pristúpili, je znižovanie platov zamestnancov svojich organizácií alebo prepúšťanie.