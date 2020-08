Primátori sú pripravení riešiť druhú vlnu pandémie COVID-19

Košice 26. augusta (TASR) – Primátori miest sú pripravení riešiť druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Pandemický plán považujú za dobrý a veľmi rozumný. Povedal to prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček po stredajšom zasadnutí jej prezídia v Košiciach.



Prezídium ÚMS sa dohodlo, že zástupcovia krajských miest, ktorí budú súčasťou riadiacich orgánov pre krízu na okresných úradoch v sídle kraja, budú súčasne zabezpečovať prenos informácií pre všetky mestá v rámci jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC). „Treba si uvedomiť, že mestá sú prvé v línii v boji s touto pandémiou. Sme prví, na ktorých sa obyvatelia obracajú a od ktorých čakajú zásadné opatrenia,“ uviedol s tým, že v najbližšom čase by mali mať od pandemickej komisie k dispozícii špeciálny manuál, podľa ktorého by sa mali riadiť.



Pripomenul, že v červenej fáze takzvaného semaforu COVID-19 sú Bratislava a Trenčín. Z pohľadu epidemického stavu je na tom najlepšie východné Slovensko. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka mesto v súvislosti s novým koronavírusom komunikuje s mestom Bratislava a má podobné vízie na riešenie situácie. „Magistrát má svoj pandemický plán, či sa to týka smerom dovnútra, ale takisto aj smerom von k občanom. Dúfame, že tá situácia v Košiciach zostane taká dobrá, ako je po celý čas od marca,“ povedal.