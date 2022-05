ÚMS: Prorodinná politika štátu nemôže ísť na úkor financií samospráv

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. mája (TASR) - Samosprávy podporujú prorodinnú politiku štátu, upozorňujú však, že jej opatrenia nemôžu ísť na úkor financií, ktoré majú mestá a obce na zabezpečenie služieb svojim obyvateľom. Zdôraznili to predstavitelia Únie miest Slovenska (ÚMS). Na stredajšom tlačovom brífingu pred Úradom vlády SR vyzvali, aby vláda hľadala prostriedky na zníženie dosahu zdražovania vo vlastných rezervách a prostredníctvom úspor v rezortoch.Predstavitelia miest upozorňujú, že na krytie zvýšených výdavkov nebude stačiť vyššie zdanenie bohatých firiem, ako to kabinet avizuje, peniaze sa majú zobrať aj samosprávam.upozornil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová upozornila, že sľubovaním benefitov, ktoré kryje z rozpočtu samospráv, spôsobuje vláda negatívne vnímanie miest a obcí.vysvetlila.dodala.Viceprezident ÚMS a primátor Bratislavy Matúš Vallo považuje za neprijateľné, aby opatrenia, ktoré majú byť v konečnom dôsledku financované z rozpočtov samospráv, štát so samosprávami nekonzultoval. Upozornil, že v nedávnej minulosti bolo prijatých viacero takých legislatívnych opatrení.zdôraznil Vallo. Pripomenul pritom výraznú pomoc, ktorú samosprávy poskytli štátu v krízových situáciách.Primátor Partizánskeho Jozef Božik upozorňuje, že argumentom štátu pre to, aby opatreniasamosprávy, nemôže byť, že sa zvyšujú podielové dane.upozornil.vyhlásil Božik o možnom scenári ďalšieho vývoja.Zástupcovia miest vyzývajú vládu, aby prehodnotila svoj postoj k samosprávam.upozornil Rybníček. Avizuje preto, že ak sa postoj centrálnej moci k samosprávam nezmení, sú i mestá pripravené poukazovať na defektné kroky vlády na verejných zhromaždeniach, na ktoré prepravia svojich občanov.Vláda chce na pomoc ľuďom v súvislosti so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Na konkrétne opatrenia premietnuté do nariadení vlády a zákonov sa ešte čaká. Vláda avizovala, že zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem.