Únia miest Slovenska s obavou sleduje niektoré legislatívne návrhy

Bratislava 23. novembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) s obavami sleduje niektoré legislatívne návrhy poslancov Národnej rady (NR) SR i vyhlásenia niektorých politických strán. Môžu mať podľa nej negatívny vplyv na poskytovanie služieb, rozvoj miest, a tým aj na kvalitu života obyvateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



Vláda podľa zástupcov miest zrejme rezignovala na prípravu komunálnej reformy, reformy vyšších územných celkov a zmeny financovania samosprávy. "Namiesto toho chce zachovať aktuálny, nefunkčný stav. Na náklady svojich obyvateľov tak budú mestá naďalej znášať negatívne následky zhoršenej dopravy, zhoršovanie životného prostredia a dennej dochádzky obyvateľov obcí, ktorí do miest chodia do práce, za kultúrou, športom, či nákupmi," spresnila hovorkyňa.



ÚMS tvrdí, že v súčasnosti sú podmienky financovania samosprávy nastavené v neprospech miest. So znepokojením vníma aj snahu o centralizáciu rozhodovania. Apeluje preto na vládu, aby "s plnou vážnosťou a opatrnosťou" prijímala rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú miest a aby rozhodnutiam predchádzali diskusie s predstaviteľmi samospráv.



"Rovnako chceme podporiť vládu v tom, aby začala zodpovedne a naplno realizovať zásadné a nevyhnutné reformy v samospráve," skonštatovala Piršelová s tým, že ÚMS je pripravená na diskusiu a spoluprácu.



Ministerstvo vnútra pre TASR vo svojej reakcii uviedlo, že podporuje väčšiu mieru decentralizácie. "Čiže smerovanie politickej a výkonnej moci vrátane eurofondov do regiónov tak, aby sa nerozhodovalo len od tzv. zeleného stola. Na to je, samozrejme, potrebná široká politická dohoda, o ktorej je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok otvorený rokovať s kolegami vo vláde. Do toho času sa ministerstvo vnútra sústredí na zlepšenie služieb poskytovaných prostredníctvom okresných úradov," uviedli z rezortu.