ÚMS: Stále je otázka, či štát zabezpečí dostatok zdravotníkov

Bratislava 27. októbra (TASR) – Najväčším problémom pri zabezpečení celoplošného testovania ostáva dostatočný počet zdravotníckeho personálu. Pre TASR to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. "Je to stále veľká otázka, či sa to štátu, v spolupráci s mestami a obcami, podarí," uviedol.



V prípade organizačných kompetencií samospráv si myslí, že po skúsenosti z Oravy a z Bardejova sa akcia zorganizovať dá, pripomína však, že krízové štáby a tímy miest musia riešiť nielen samotný organizačný priebeh odberov, ale aj celú logistiku, ktorá s tým súvisí. "Riešime aj odvoz odpadu, dezinfekčných prostriedkov a v diskusii s právnikmi aj typ zmlúv a odmeňovania administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov," dodal.



Celoplošné testovanie na nový koronavírus bude mať dvojdňový formát, počas najbližšej soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.). Ako na utorkovej tlačovej konferencii priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO), k dispozícii bude takmer 5000 odberných miest, v databáze dobrovoľníkov je 23.000 dobrovoľníkov, z toho je 13.000 zdravotníkov.