V 56 mestách sa budú môcť otestovať obyvatelia aj cez víkend

Bratislava 18. januára (TASR) – Všetkých 56 slovenských miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska (ÚMS) a žijú v nich takmer dva milióny obyvateľov, umožní svojim obyvateľom dať sa cez víkend otestovať. Dôležité je však dodanie sľúbenej materiálnej pomoci od štátu. TASR o tom informovala Daniela Piršelová, hovorkyňa ÚMS.



Podľa únie je nevyhnutné, aby štát splnil sľub a zabezpečil dostatok testov, certifikátov a bol pripravený pomôcť napríklad aj pri zabezpečení manažmentu odstraňovania vzniknutého odpadu.



„Som absolútne presvedčený o tom, že primátorky a primátori členských miest poskytnú túto službu svojim obyvateľom, pretože sú to práve oni, ktorí ich po celý čas trvania pandémie ochraňujú a pomáhajú im. Zároveň chcem upozorniť, že finálny manuál pre samosprávy, ktorý práve distribuuje štát do územia, by nevznikol bez našej výraznej pomoci," poukázal prezident ÚMS Richard Rybníček.



Na pondelok je tiež naplánované online rokovanie členských miest ÚMS, na ktorom si zástupcovia miest a samospráv prejdú všetky detaily manuálu, ktorý má byť pomocníkom pre efektívnu a bezpečnú organizáciu a realizáciu skríningového testovania obyvateľov, o ktorom rozhodla vláda.