Únia miest Slovenska ocenila otvorenú debatu o reforme školstva

Bratislava 15. decembra (TASR) – Obmedzenie plánu obnovy v segmente školstva na dobudovanie kapacít pre predškolské vzdelávanie vylúči niektoré regióny, kde sú kapacity dostatočné, no nie je možné ich rekonštruovať. V diskusii s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom (SaS) o plánovaných aktivitách v reformnom pláne, týkajúcich sa školstva, to uviedli zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS).



"Ak pôjdu finančné prostriedky len na rozšírenie kapacít, v tom prípade dostanú väčšiu časť finančných prostriedkov práve najrozvinutejšie mestá, ktoré vďaka vysokému počtu detí dostávajú už aj teraz viac peňazí. Zdroje však potrebujú aj regióny, kde počet obyvateľov nerastie najviac, ale samosprávy ich chcú motivovať, aby v území zostali, aj zvýšením kvality poskytovaných služieb, kam patria aj kvalitné predškolské zariadenia,“ upozornili zástupcovia strešnej organizácie mestských samospráv. Rovnako zvýraznili oblasť debarierizácie základných škôl ako jeden zo základných predpokladov na zlepšenie inkluzívneho vzdelávania.



Otvorenú diskusiu ocenili. "Bola konštruktívna a parametre, ktoré predstavil rezort školstva, dobre pripravené,“ uviedol prezident únie a primátor Trenčína Richard Rybníček. "Máme však obavy z toho, či nastavený implementačný mechanizmus bude dostatočne pružný a nebude administratívne náročný,“ upozornil, pričom pripomenul aj to, že v procese pripomienkovania tvorby dokumentu žiadali samosprávy väčšie zapojenie do prípravy praktických krokov v implementácii, čomu však nebolo vyhovené. ÚMS zvýrazňuje v tejto súvislosti i výraznejšie angažovanie odborníkov a expertov z tretieho sektora do diskusií o implementácii plánu obnovy.



Stretnutie nadväzovalo na dohodu predsedu vlády SR a predstaviteľov samospráv, že jednotlivé rezorty predstavia svoje plánované aktivity v rámci plánu obnovy aj zástupcom miest a obcí. Štát okrem premiéra a ministra školstva, zastupovala na diskusii aj generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.



Aktivity v oblasti školstva v pláne obnovy sa budú venovať odstráneniu dvojzmennosti školskej dochádzky, dobudovaniu kapacít pre predškolské vzdelávanie, debarierizácii stredných škôl a dobudovaniu vzdelávacích centier pri vybratých školách.