Únia miest vyzýva na účasť vo voľbách a nepodceňovanie ich významu

Bratislava 31. mája (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva na účasť v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Obyvatelia by podľa nej nemali význam týchto volieb podceňovať. Výzvu zároveň adresuje aj budúcim europoslancom. Apeluje na nich, aby podporili výraznejšiu integráciu záujmu miest a ich združení do rozhodovacích procesov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Obyvateľov slovenských miest a obcí, občanov Slovenska, Únia vyzýva, aby nepodcenili dôležitosť blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Každý hlas je dôležitý aj pre rozvoj samospráv a regiónov, v ktorých žijeme," skonštatovala Piršelová.



Únia tiež pripomína, že mestá musia čeliť čoraz silnejším výzvam, medzi ktoré patrí najmä zmena klímy, demografický vývoj, ale aj transformácia hospodárstva, energetiky a mobility. K novým výzvam bude patriť aj očakávaný rast migrácie. Súčasné a očakávané výzvy si podľa ÚMS vyžadujú, aby mali mestá v Európe čo najsilnejší hlas.



Únia už sformulovala viaceré požiadavky smerované na vládu SR, ktorých cieľom je posilnenie zodpovednosti miest za budúcnosť Slovenska. Od navrhovaných zmien a reforiem očakáva, že vytvoria predpoklady pre rýchlejší rozvoj celého územia Slovenska a flexibilnejšie reakcie na zmeny vonkajších podmienok.



Obracia sa však aj na budúcich poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú zastupovať Slovensko. Požaduje od nich, aby presadzovali výraznejšie zapojenie združení miestnej samosprávy do činnosti EP, pretože všetky prijímané rozhodnutia sa prejavujú na území miest a mestských regiónov. Žiada tiež výrazne zvýšenie finančných zdrojov pre mestá a mestské regióny, aby mohli plniť rastúce požiadavky kladené na mestá či minimalizáciu administratívnej záťaže pre čerpaní eurofondov.



Zdôrazňuje tiež nenarušenie stability ekonomiky miest pri prechode na Európsku zelenú dohodu či zvýšenie minimálneho podielu miest na Európskom fonde regionálneho rozvoja zo súčasných osem na desať až 15 percent. Jednou z požiadaviek je aj väčšie zohľadnenie významu miest a mestských regiónov v rámci prípravy budúceho finančného obdobia a rešpektovanie európskych a štátnych dokumentov týkajúcich sa miest a mestskej agendy.



"Primátori miest majú najbližšie k výzvam, ktoré je potrebné riešiť. Ak majú byť politiky Európskej únie orientované na potreby a požiadavky občanov, je nevyhnutné, aby sa výrazne zlepšila spolupráca medzi predstaviteľmi miest a orgánmi Európskej únie," podotkla Piršelová.