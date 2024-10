Únia miest žiada o sfunkčnenie systému na žiadosti o pobyt v SR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o sfunkčnenie rezervačného systému pre registráciu cudzincov na podanie žiadosti o pobyt v SR. Podľa informácií členských miest ÚMS, ktoré poskytujú asistenčné a poradenské služby občanom SR a právnickým osobám prichádzajúcim do kontaktu s cudzincami, je objednávací systém na podanie žiadosti o pobyt v SR a o poskytnutie dočasného útočiska dlhodobo nefunkčný. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



ÚMS tvrdí, že rezervačný systém kolabuje a webová stránka Ministerstva vnútra SR informuje, že bez rezervácie termínu žiadosti nebudú vybavené. ÚMS zároveň tvrdí, že technické problémy a preťaženosť systému sú dlhodobou, niekoľko mesačnou záležitosťou. "V posledných týždňoch však systém skolaboval úplne a termín na podanie žiadosti nie je možné zarezervovať," ozrejmila hovorkyňa.



ÚMS sa preto listom obrátila na ministra vnútra so žiadosťou o zabezpečenie funkčnosti rezervačného systému a o prijímanie žiadostí na oddeleniach cudzineckej polície tak, ako to upravuje Zákon o pobyte cudzincov. "Upozorňujeme na to, že nefunkčnosť tohto systému vytvára priestor pre zneužívanie situácie týchto osôb rôznymi podozrivými skupinami," upozornila hovorkyňa.