Regióny žiadajú konzílium, ktoré rozhodne o ďalšom postupe testovania

Bratislava 25. januára (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby urýchlene zvolal konzílium odborníkov aj za účasti predstaviteľov samosprávy. „Požadujeme, aby sme spoločne vyhodnotili výsledky celoslovenského skríningu, posúdili platné uznesenie vlády, ktoré delí okresy a dohodli sa na ďalšom postupe," informovali zástupcovia ÚMS vo svojom stanovisku.



Únia poukazuje na to, že aktuálne výsledky z testovania preukazujú rozdielny stav epidemiologickej situácie v jednotlivých mestách a okresoch.



„Je nevyhnutné na tento fakt reflektovať a prihliadať naň aj pri ďalších rozhodnutiach vlády," zdôraznila ÚMS. Strešná organizácia mestských samospráv upozorňuje v tejto súvislosti na fakt, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky i organizačne a bez súčinnosti miest a obcí by štát nedokázal takýto projekt opäť zrealizovať.



Prezident ÚMS Richard Rybníček apeluje na to, aby sa odborne zužitkovali dáta, získané počas testovania. „Vláda dostala exaktné čísla, teraz ich je potrebné posunúť expertom a odborníkom, pretože len oni dokážu reálne posúdiť, ako ďalej postupovať. Mestá sú pripravené, aby tam, kde sa ukáže ďalšie testovanie ako potrebné, zabezpečili pre obyvateľov bezpečnú a efektívnu možnosť dať sa otestovať. To, že štát bude stáť pri mestách a poskytne im všetko potrebné, je taktiež kľúčové," prezentoval Rybníček stanovisko, na ktorom sa v pondelok uznieslo 56 primátoriek a primátorov členských miest ÚMS, v ktorých žijú dva milióny obyvateľov Slovenska.



Tzv. skríningové celoplošné testovanie na nový koronavírus sa podľa uznesenia vlády koná od 18. do 26. januára. Jeho výsledky majú priblížiť reálny súčasný stav pandémie COVID-19 a ohniská nákazy. Po vyhodnotení celoplošného skríningu by sa malo Slovensko rozdeliť na 37 okresov, v ktorých je nákaza rozšírenejšia a 36 tých, v ktorých je epidemiologická situácia lepšia. V okresoch s horšími číslami sa má testovanie zopakovať.