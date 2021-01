ÚMS žiada rešpektovať požiadavky samospráv pri testovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 12. januára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) rešpektuje rozhodnutie vlády o ďalšom plošnom testovaní obyvateľstva. Apeluje však na to, aby štát zároveň rešpektoval aj požiadavky miest a samospráv a ich reálne možnosti zvládnuť v súčasných podmienkach ďalšie kolá testovania. Členovia ÚMS sa dohodli, že otázkami týkajúcimi sa plošného testovania sa budú ďalej zaoberať a svoje stanoviská prostredníctvom zástupcov únie prednesú na ďalších rokovaniach so štátom.Prezident ÚMS Richard Rybníček po utorkovom online rokovaní zástupcov členských miest zopakoval, že v bezprecedentnej epidemiologickej situácii chcú mestá pristupovať k riešeniu a plneniu rozhodnutí vlády maximálne zodpovedne a súčinne. Rovnako sú pripravené podať pomocnú ruku aj okolitým obciam tak, aby náročný proces prípravy a realizácie dokázali zvládnuť.zdôraznil Rybníček, primátor Trenčína.Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) v pondelok oznámil, že na Slovensku zrealizujú od predposledného januárového víkendu sériu plošných testovaní, ktoré sa má v týždennej periodicite opakovať dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania.O organizácii testovania diskutujú zúčastnení aktéri vrátane samospráv. Podľa informácií zástupcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Lukáša Baňackého by mali byť koordinátorom testovania okresné úrady v súčinnosti so samosprávami, takisto s pomocou armády. Detaily sa majú spresňovať.Poslanec Národnej rady SR za stranu Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár je presvedčený o tom, že vláda by sa mala najprv dohodnúť na jednoznačných podmienkach celoplošného testovania a potom ich prezentovať verejnosti a samosprávam. Je presvedčený o tom, že ak budú jasné podmienky a štátna správa bude pripravená, samosprávy sa dokážu za týždeň na testovanie pripraviť.Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová zasa upozornila, že opakovaná organizácia celoplošného testovania úplne ochromí všetky ostatné činnosti v hlavnom meste. Zdôraznila, že okrem podpory štátu je nevyhnutná i ochrana osôb v prvej línii, ktoré úlohu majú zabezpečiť.