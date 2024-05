ÚMS žiada stiahnutie novely o ochrane prírody, ktorá upravuje výrub

Bratislava 22. mája (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny z rokovania Národnej rady (NR) SR. Apeluje na jej prerokovanie v riadnom pripomienkovom konaní. Ak ju z rokovania nestiahnu, vyzýva poslancov, aby ju v aktuálnom znení nepodporili. Parlament sa novele venuje v zrýchlenom režime.



"Navrhované znenie vychádza v ústrety developerom, ktorým bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady. Takéto konanie mestá považujú v čase klimatickej krízy a potreby ochrany prírody za neprijateľné. Rovnako by to znamenalo stratu príjmov pre mestá a obce, ktoré posledné roky zápasia s vážnym nedostatkom finančných zdrojov," uviedla únia. Upozorňuje, že návrh neprešiel odbornou diskusiou a nevidí dôvod na jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.



Podľa ÚMS novela neberie do úvahy, že bežnou požiadavkou fyzických osôb nie sú stovky stromov, ale niekoľko kusov. "Pri akomkoľvek väčšom zásahu do zelene je nevyhnutné odborné posúdenie jeho vplyvu na lokálny ekosystém a obyvateľov dotknutého územia. Zároveň je nevyhnutné takúto stratu ekosystémových služieb, ktoré poskytujú stromy a dreviny, systematicky nahrádzať," upozornila s tým, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR takto umožní výrub stromov, napríklad investormi, bez potreby schvaľovacích procesov a náhrady vo forme novej výsadby či finančného príspevku.



Za zavádzajúce považuje aj tvrdenie, že novela nebude mať vplyv na životné prostredie, rozpočet a služby verejnej správy. V súvislosti s argumentmi o potrebe sprehľadniť územie v súvislosti s výskytom medveďa hnedého únia upozorňuje, že o svoje prirodzené biotopy prídu všetky živočíchy. Zároveň únii chýba v argumentácii odborná podpora tvrdenia, že medveď prichádza do obývaných území pre to, že sa má kde schovať. Pripomenula tiež, že zvyšujúca sa ochrana zelene je aj cieľom Európskej únie. Tvrdí, že prijatie novely zvýši riziká pre obyvateľov v mestách a obciach a prispeje k zhoršovaniu životného prostredia.



Novela má podľa envirorezortu zjednodušiť postupy pri výrube drevín. Po novom by sa nemal súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových. Súhlas má byť podľa návrhu potrebný v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy. MŽP považuje zmeny za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom či škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Úpravou chce odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.