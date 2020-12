Mestá žiadajú vládu, aby prijala opatrenia, ktoré dostanú deti do škôl

Bratislava 7. decembra (TASR) – Únia miest Slovenska je presvedčená, že návrh zabezpečiť návrat starších detí do škôl prostredníctvom plošného testovania na školách je pre väčšinu miest neprijateľný a nerealizovateľný. S podporou členských miest preto únia žiada, aby bol buď zrealizovaný semafor, ktorý predložil minister školstva, alebo sa našlo iné riešenie bez nutnosti testovania.



„Žiadame vládu SR a epidemiológov, aby navrhli a prijali také opatrenia, prostredníctvom ktorého bude bez nutnosti testovania umožnený v januári 2021 plynulý návrat detí do škôl," informoval prezident únie a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Zdôraznil, že Únia miest Slovenska reaguje nielen na dôležitosť návratu detí do škôl, ale aj na celkovú epidemiologickú situáciu na Slovensku. „S obavami sledujeme v našich mestách nárast mobility a koncentráciu ľudí a to v čase, keď nám dramaticky narastá počet nakazených a chorých. Máme, žiaľ, pocit, že sa opatrenia a ich dodržiavanie vymykajú spod kontroly štátu," dodal šéf samosprávneho združenia.



Od pondelka je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ.



Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. Školy, ktoré sa rozhodli nezapojiť do testovania, učia aj naďalej dištančnou formou.