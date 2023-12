ÚMS: Zmena volebného systému má zlepšiť zastúpenie regiónov v NR SR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Únia miest a obcí (ÚMS) navrhuje zmeniť volebný systém, v ktorom by zlepšil zastúpenie regiónov v Národnej rade (NR) SR. Návrh predstavilo ÚMS na stredajšej tlačovej konferencii. Obyvateľom má pomôcť poznať svojich zástupcov v parlamente, ktorí prijímajú rozhodnutia s vplyvom na kvalitu života v mestách a regiónoch.



"Mestá a regióny sú v zložitej situácii aj preto, lebo poslanci NR SR často riešia problémy bez uvedomenia si toho, aký vplyv majú ich rozhodnutia na samosprávy. Rozdeľovať štátnu politiku od regionálnej a komunálnej nie je správne," skonštatoval prezident ÚMS Richard Rybníček.



Návrh spočíva v zachovaní celoštátneho obvodu, avšak len na účely spočítania hlasov a rozdelenia mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších krokoch už systém pracuje s ôsmimi obvodmi v rámci súčasných vyšších územných celkov. Znamenalo by to, že politické strany by zostavovali niekoľko kandidátnych listín, nie iba jednu, ako je tomu v súčasnosti. Súčasný volebný systém pracuje v dvoch krokoch.



V prvom kroku by systém spočítal hlasy a pridelil mandáty stranám, v druhom by vyhodnotil výsledky prednostného hlasovania a stanovil, ktorí kandidáti sa stanú poslancami NR SR. Návrh tak podľa ÚMS vkladá do tejto štruktúry "medzikrok" v podobe rozdelenia mandátov do jednotlivých regiónov.







"Návrh ÚMS je návrhom do diskusie, o ktorom sme presvedčení, že prinesie spravodlivejšie a vyvážené rozloženie zastúpenia regiónov vo volebnom systéme, čo je výhoda pre obyvateľov Slovenska," konštatoval autor návrhu zmeny Peter Spáč. Únia verí, že všetky politické strany prejavia záujem o diskusiu aj o tomto návrhu.



Zmenu volebného systému presadzuje ÚMS dlhodobo. V roku 2020 schválil Snem ÚMS dokument Dozrel čas na zmeny. Obsahuje všetky požiadavky únie v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám vrátane návrhu na zmenu volebného systému.