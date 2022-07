Únia miest: Prioritou samospráv je začlenenie Ukrajincov do škôlok

Bratislava 21. júla (TASR) - Prioritou každého mesta je, aby boli aj ukrajinské deti začlenené do predškolských (aj školských) zariadení. Mestá sa však musia riadiť pravidlami a reálnymi možnosťami, ktoré im vyplývajú zo zákona. Po zápisoch do materských škôl to pred začiatkom nového školského roka 2022/2023 pre TASR uviedla Únia miest Slovenska (ÚMS).



"Tak ako doteraz, aj v aktuálnej situácii hrozí, že bez včasnej podpory a spolupráce so štátom sa zopakuje scenár, že opäť dôjde k eskalácii napätia, ako medzi samosprávou a štátom, tak aj naprieč celej spoločnosti a tomu je potrebné predísť najrýchlejšie, ako sa dá," uviedla ÚMS vo svojom stanovisku. Zástupcovia ÚMS sa pravidelne zúčastňujú krízových štábov, kde apelujú na zodpovedný, systematický a citlivý prístup k tejto problematike, a to v dostatočnom predstihu. Na rade je podľa únie štát, mestá sú pripravené naďalej robiť maximum, čo je v ich silách.



ÚMS uviedla, že veľmi pozorne sleduje situáciu v súvislosti s umiestňovaním ukrajinských detí do predškolských (aj školských) zariadení. "V praxi vidíme, že mestá pristupujú k riešeniu tejto náročnej a zodpovednej životnej situácie maximálne zodpovedne a proaktívne. Je nutné však pripomínať, že schopnosť efektívne riešiť túto otázku závisí od konkrétneho mesta, v akej je finančnej a kapacitnej kondícii," uvádza ÚMS.



Od začiatku riešenia tejto situácie vníma únia aj napätie a nepochopenie zo strany štátu, ktorý mestám kladie nové povinnosti, avšak bez nutnej finančnej podpory, ako aj bez systémových riešení. "V prípade, ak mesto nedokáže umiestiť požadovaný počet ukrajinských detí do škôlok, dôvodom je nedostatok kapacít a finančných zdrojov, čo mesto nedokáže samo vyriešiť bez spolupráce so štátom," dodáva sa v stanovisku ÚMS, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Daniela Piršelová.