Reforma verejnej správy je pre Úniu miest Slovenska kľúčová

Bratislava 4. mája (TASR) – Reforma verejnej správy ostáva naďalej kľúčovou témou pre Úniu miest Slovenska (ÚMS). Ako jeden z výstupov utorkového 32. snemu únie to vyhlásil prezident ÚMS Richard Rybníček.



„Reformu verejnej správy budeme naďalej presadzovať. Tejto témy sa nehodláme vzdať, považujeme ju za absolútne kľúčovú pre zmenu fungovania systému správy štátu na Slovensku," potvrdil Rybníček na tlačovom brífingu.



Zároveň priznal, že po čiastkových výsledkoch, ktoré sa z iniciatívy únie podarili ešte pred pandémiou, ohlásenie komisií v Národnej rade SR a zamýšľaný proces prípravy reformy v gescii podpredsedu vlády SR pre legislatívu, sa veci ďalej nepohli. „Trochu sme preto skeptickí, či k takejto zásadnej reforme v dohľadnej dobe príde, no my sa určite budeme usilovať o to, aby sa ešte súčasná vláda pokúsila iniciovať diskusiu o tejto téme," uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína.



Oznámil zároveň, že ďalšími prioritnými témami pre mestá v nasledujúcom období ostáva zmena financovania ako dôležitý faktor pre kompetenčné a funkčné posilnenie miest. „Rovnako budeme podporovať prechod na zelenú ekonomiku a aktivity v rámci adaptácie na klimatické zmeny. Prioritou je i nové nastavenie regionálnej politiky, ktoré by pomohlo zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi na Slovensku," dodal Rybníček.



Členmi ÚMS je 59 miest v SR.