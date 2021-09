Unáhlené zmeny Trestného poriadku nepomôžu, tvrdia signatári výzvy

Bratislava 4. septembra (TASR) – Náhla zmena akéhokoľvek ustanovenia na základe nespokojnosti časti verejnosti a politikov je nielen nesystémová, ale i nespôsobilá priniesť do trestnej politiky a následnej aplikačnej praxe niečo dobré. V súvislosti s diskusiou o úprave, resp. odňatí právomoci generálneho prokurátora zrušiť obvinenie to uviedli signatári výzvy Právnici spolu za právny štát.



Mienia, že zachovanie oprávnenia generálneho prokurátora SR v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku je nevyhnutné na to, aby bolo možné reagovať na podstatné porušenia zákona, ktoré sa vyskytnú v rozhodovacej činnosti orgánov prípravného konania. "Prokurátor ako 'pán prípravného konania' je povinný reagovať na prípadné zásadné porušenia zákona, ktoré nastali v prípravnom konaní, a nemal by takéto pochybenia prenášať na súd, keďže ten často nemá kompetenciu ich napraviť," dodávajú za signatárov výzvy Marica Pirošíková, Peter Šamko a Marcela Kosová, podpísaní pod tlačovým vyhlásením.



Pripomenuli, že vyše 400 signatárov výzvy slovenských právnikov proti porušovaniu princípov právneho štátu v SR už v januári upozorňovalo na nadužívanie inštitútu kajúcnika v niektorých trestných konaniach a na to, že výpovede kajúcnikov sa neverifikujú inými dôkazmi. "Z uznesenia Generálneho prokurátora SR vo veci Vladimíra Pčolinského vyplýva, že tieto obavy signatárov sa ukázali ako opodstatnené," upozornili. Rozhodnutie generálneho prokurátora v kauze vnímajú ako konanie na strane zákonnosti. Zdôraznili zároveň, že generálny prokurátor v rozhodnutí neuložil vyšetrovateľovi či prokurátorovi negatívny pokyn, aby určité osoby zákonným spôsobom nestíhali.



Úpravou spornej časti Trestného poriadku, vďaka ktorej môže generálny prokurátor zrušiť rozhodnutie v prípravnom konaní, sa bude zaoberať pracovná skupina. Tvoriť ju majú zástupcovia koaličných strán, ako aj odborníci na trestné právo. Dohodli sa na tom lídri na štvrtkovej (2. 9.) koaličnej rade. Návrhy na zmeny by mala pracovná skupina priniesť už na najbližšiu koaličnú radu, ktorá má byť v pondelok (6. 9.). Úpravy by sa mali pripraviť na základe programového vyhlásenia vlády.



Paragraf využila GP SR pri zrušení obvinení voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému. Šéf prokurátorov Maroš Žilinka reagoval, že ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Generálny prokurátor musí mať podľa neho právo rozhodnúť, ak došlo k porušeniu zákona.