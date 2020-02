Polícia šikanuje zástupcov združenia, tvrdí UNAS

Bratislava 27. februára (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) tvrdí, že polícia "šikanuje" zástupcov združenia. Uviedol to vo štvrtok Stanislav Skala z únie. Možným dôvodom je podľa neho trestné oznámenie, ktoré podala UNAS v súvislosti s uzavretím nevýhodných zmlúv na prevádzkovanie mýtneho systému. Žiada Policajný zbor o nápravu.



UNAS mesiac pred koncom minulého roka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v spojitosti s mýtnym systémom. Oznámenie bolo adresované Generálnej prokuratúre SR. "Napriek platným príslušným ustanoveniam trestného poriadku sme ako oznamovatelia neboli do dnešného dňa informovaní, ako s podaním prokuratúra naložila a či sa začalo trestné konanie vo veci," podotkol Skala.



Polícia podľa neho "prenasleduje niektorých účastníkov protestov udeľovaním pokút za účasť na povolenom protestnom zhromaždení". "Denno-denné kontroly vodičov pri výjazde z firmy, vykonávanie hliadkovej činnosti v okolí firiem tých, ktorí sa zúčastnili na protestoch, svedčí o tom, že polícia sa stala nástrojom politických skupín na zastrašovanie občanov Slovenska," zdôraznil Skala.



Vyzval preto policajného prezidenta Milana Lučanského, aby "zastavil svojvôľu niektorých podriadených policajtov najmä v Žilinskom a Košickom kraji". Ak niektorí členovia UNAS porušili predpisy, situáciu je podľa Skalu potrebné riešiť. "My pozorne sledujeme prejavy šikany zo strany polície. Zatiaľ žiadame o nápravu samotný Policajný zbor a veríme, že existujú procesy riadenia, ktoré nezákonný stav odstránia," dodal.