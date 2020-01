Únia autodopravcov Slovenska ukončila blokádu hraničných priechodov

Bratislava 29. januára (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) ukončila blokádu hraničných priechodov, zostáva však v pohotovosti. "Na jednotlivých hraničných prechodoch sme protestné zhromaždenia museli ukončiť po zákroku polície," vyhlásilo združenie v stredu večer na sociálnej sieti.



Protestné zhromaždenia na hraničných prechodoch podľa ich vyjadrenia ostávajú v režime pohotovosti a môžu ich v prípade potreby opäť obnoviť.



UNAS tvrdí, že rokovania s vládou uviazli na bode mrazu. "Vláda dnes rokovala o našich predložených podmienkach nie s UNAS, ale Česmadom, ktorý ponúkol lacnejšiu verziu na úkor malých a stredných autodopravcov, teda "o nás bez nás"," zhodnotila únia.



Vláda v stredu schválila nariadenie, podľa ktorého by sa mali zľavy z mýta podľa množstva najazdených kilometrov poskytovať už od prvého najazdeného kilometra. "Požiadavky UNAS, ktoré nám predložili písomne, sme nemohli splniť, pretože európska legislatíva nám určuje nejaké hranice, to je 13 % a oni chceli 25 %, čiže to sa nedalo, ale je žiadateľné, že zdvojnásobíme zľavy, ktoré boli doteraz," zhodnotil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že tento návrh podporuje aj Česmad.



UNAS od utorka (28.1.) opätovne organizoval protestné zhromaždenia na cestných hraničných priechodoch Slovenska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu vyzval autodopravcov, aby prestali blokovať hraničné priechody. Upozornil na to, že tieto kroky už ovplyvnili niektoré automobilky. Zároveň dodal, že vláda urobila maximum toho, čo sa pre dopravcov v súčasnosti urobiť dá.