UNB aj NÚDCH: Detských pacientov na urgentoch pribúda

Bratislava 13. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) bude počas veľkonočných sviatkov fungovať v štandardnom režime. Rovnako je pripravený postarať sa o pacientov na Veľkú noc aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Pre TASR to potvrdili hovorkyne zdravotníckych zariadení.



"V tomto období očakávame vyšší počet návštev na oddelení urgentného príjmu (OUP). Už v týchto dňoch sledujeme pozvoľný nárast pacientov na OUP, kde lekári denne ošetria okolo 200 detí. Môžeme očakávať, že počas sviatkov vyhľadá pomoc na OUP okolo 800 detí," uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



Najčastejšie sa podľa jej slov v tomto čase lekári stretávajú s prípadmi ochorení tráviaceho traktu. "Ak sa nepridružia iné príznaky, v takom prípade lekári odporúčajú pokojový režim a dieťaťu podávať len ľahké jedlá a dostatok tekutín," vysvetlila. NÚDCH tiež očakáva prípady choroby z prechladnutia, akútne zápaly horných a dolných dýchacích ciest, alergické reakcie, ako aj úrazy zodpovedajúce ročnému obdobiu a počasiu. "Najčastejšie to bývajú úrazy hlavy a horných končatín," ozrejmila.



UNB sa podľa hovorkyne počas Veľkej noci stretáva na centrálnych príjmoch s bežnými záležitosťami. "Najmä s úrazmi súvisiacimi so športom v rámci pekného počasia, prípadne v súvislosti s intoxikáciou alkoholom,“ spresnila hovorkyňa UNB Petra Lániková.