UNB aj NÚDCH zatiaľ pomoc ukrajinským utečencom kapacitne zvládajú

Bratislava 15. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) majú aktuálne dostatočné kapacity na pomoc pre ukrajinských utečencov. UNB doteraz poskytla zdravotnú starostlivosť približne 50 utečencom, NÚDCH denne na urgentnom príjme ošetrí zhruba 15 detí. Pre TASR to potvrdili hovorkyne nemocníc.



Počty ukrajinských utečencov v zariadeniach UNB podľa hovorkyne Petry Lánikovej stúpajú. "Za včerajší deň sme len v Nemocnici Ružinov a v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch pomohli 11 utečencom," priblížila pre TASR.



Najčastejšie podľa nej ide o vyšetrenia v súvislosti s preskripciou pravidelne užívaných liekov, napríklad z dôvodu cukrovky. Okrem toho do nemocníc prichádzajú tehotné Ukrajinky, UNB tiež zaznamenala niekoľko prípadov infekcie ochorením COVID-19.



"Oslovili nás tiež niektoré medzinárodné pacientske organizácie, ktoré pomáhajú napríklad pacientom s hemofíliou či cystickou fibrózou, či by sme sa mohli postarať o ich členov z Ukrajiny, aktuálne sa nachádzajúcich už na Slovensku. Postupne sa k nám dostávajú aj závažnejšie prípady presunuté z iných nemocníc na Slovensku," doplnila Lániková.



NÚDCH poskytuje detským pacientom z Ukrajiny ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť. "V rámci oddelenia urgentného príjmu (OUP) NÚDCH denne ošetríme okolo 15 detí z Ukrajiny. Prichádzajú s podobnými zdravotnými problémami, aké majú deti na Slovensku. Trápia ich gastroenteritídy, horúčky a infekty horných dýchacích ciest," spresnila pre TASR hovorkyňa Dana Kamenická.