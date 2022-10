UNB chce stabilizovať zdravotníkov, potrebuje 46 miliónov eur

Bratislava 18. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) chce zaviesť stabilizačný príspevok pre sestry, pôrodné asistentky, sanitárov, zdravotníckych asistentov či pomocných zdravotníckych zamestnancov. Jeho výšku navrhuje od 7000 do 20.000 eur. Zámer, ktorý by si vyžiadal asi 46 miliónov eur, nemocnica predložila ministerstvu zdravotníctva, priblížil v utorok jej riaditeľ Alexander Mayer.



"Ide o jednorazový stabilizačný príplatok pre personál, ktorý momentálne v nemocnici pracuje. Bližšiu metodiku predložíme až po schválení. Ide o to, aby zamestnanci, ktorí u nás pracujú v týchto kategóriách dobrovoľne podpísali, že pre nemocnicu odpracujú ďalších päť rokov," skonštatoval Mayer.



Stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky by mohol predstavovať 20.000 eur, pre zdravotníckych asistentov 15.000 eur. Pri sanitároch by mohol byť vo výške 10.000 eur, pri pomocných zdravotníckych zamestnancoch zase 7000 eur. "V prípade, že by to podpísalo 100 percent zamestnancov v týchto kategóriách, činí to zhruba 46 miliónov eur," podotkol riaditeľ.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa podľa Mayera s návrhom stotožňuje. "Nemám však informáciu, v akom je to štádiu medzirezortného rokovania," dodal Mayer.