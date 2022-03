UNB je pripravená postarať sa o tehotné ženy z Ukrajiny

Bratislava 8. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je pripravená postarať sa o tehotné ženy prichádzajúce z Ukrajiny. Na utorkovej tlačovej konferencii to deklaroval prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v Ružinove Jozef Záhumenský.



"Samozrejme, sme tu preto, aby sme sa postarali aj o ne a aby sme im poskytli to, čo vieme poskytnúť, teda starostlivosť a náš ľudský prístup," vyhlásil Záhumenský.







Pripomenul, že síce aktuálne disponujú kapacitou lôžok navyše, ale situácia v pôrodníctve nie je vypočítateľná. "Dnes máme pôrodov menej, zajtra ich môže byť 15," vysvetlil Záhumenský. Ubezpečil však, že v rámci UNB je veľmi dobre zabezpečená logistika. "Vieme si pomôcť všetky tri pôrodnice, ktoré patríme pod UNB, aj Kramáre a Antolská. Takže akonáhle má niekto viac pacientiek, tak ostatní ich prijmú k sebe," spresnil prednosta.



UNB by zároveň podľa jeho slov privítala, ak by mali ženy z Ukrajiny záujem o prácu pôrodnej asistentky, sestry alebo sanitárky. Dodal, že v nemocnici pracuje 32 ukrajinských lekárov, ktorým UNB v reakcii na aktuálne dianie zriadila psychologickú podporu.