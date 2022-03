Likvidáciu škôd po požiari na Antolskej by mali cez víkend ukončiť

Bratislava 27. marca (TASR) - Počas víkendu by malo byť ukončené vypratávanie priestorov a likvidácia zhorených materiálov po požiari na traumatologickom oddelení Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Petra Lániková.



Následne UNB sprístupní priestory pre revíznych technikov, statikov a špecialistov na sanáciu povrchov po požiaroch. "Po spracovaní posudkov, revíznych správ a požiadaviek v rámci BOZP budeme vedieť stanoviť rozsah rekonštrukčných prác a následné termíny," priblížila hovorkyňa.



Nemocnica aktuálne podľa jej slov nevie presne stanoviť termín sprevádzkovania oddelenia. "Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava vyvíja maximálnu snahu, aby to bolo čo najskôr," dodala.



V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke v noci z utorka 15. marca na stredu 16. marca horelo. Požiar vznikol približne o 00.30 h v jednej z izieb pacientov na traumatologickom oddelení. Nemocnica eviduje úmrtie jedného pacienta, nikto ďalší nemusel byť ošetrený a ani neutrpel žiadnu ujmu. Príčinu vzniku požiaru vyšetruje Hasičský a záchranný zbor.