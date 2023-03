Študentka, ktorú postrelili na policajnej akadémii, je stabilizovaná

Bratislava 6. marca (TASR) - Študentka, ktorú minulý týždeň postrelili na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave, je stabilizovaná. Naďalej zostáva hospitalizovaná. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



"Pacientka je stabilizovaná, naďalej zostáva hospitalizovaná a pod stálym dohľadom našich zdravotníkov," uviedla pre TASR hovorkyňa.



Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16.00 h v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Polícia začala vo veci trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.