Viaceré nemocnice už neobjednávajú pacientov na plánované operácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, už neobjednáva pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Pacientov začala informovať o obmedzení príjmov na plánované hospitalizácie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.uviedla pre TASR Kliská.V súčasnosti nemocnica ešte poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, pacientov však už na plánované operácie od 1. decembra neobjednáva.ozrejmila hovorkyňa.K dnešnému dnu UNB eviduje 477 výpovedí. "priblížila Kliská. UNB pripravila niekoľko alternatív krízového fungovania nemocníc, upozorňuje však, že pri odchode viac ako 470 lekárov bude ťažké zostaviť služby. "vysvetlila hovorkyňa.UNB verí, že k dohode medzi vládou a lekármi dôjde.doplnila Kliská.Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky odkladá od začiatku decembra plánované operácie. Zabezpečovať bude len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nariadil riaditeľ nemocnice Karol Hajnovič. Nemocnica bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologického ochorenia a v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.Nariadenie riaditeľa v súčinnosti s listom ministra zdravotníctva z 24. novembra súvisí so závažnou situáciou v zdravotníctve spôsobenou výpoveďami lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach s termínom ukončenia pracovných pomerov k 30. novembru 2022. Opatrenia zahŕňajú preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú je možné odložiť bez vážneho ohrozenia života a zdravia pacientov. Elektívne hospitalizácie mimo operačných odborov, ktoré nespadajú do kategórie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú do odvolania pozastavené.Novozámocká nemocnica aktuálne eviduje 48 výpovedí z celkového počtu 235 lekárov. "informoval hovorca nemocnice Ján Baček. Akútnu zdravotnú starostlivosť bude podľa jeho slov nemocnica poskytovať v tom prípade, že sa situácia s výpoveďami nezmení, spresnil.Na plánované operácie od 1. decembra neobjednáva pacientov ani Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana. Pre TASR to potvrdil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.uviedol pre TASR Šarník.Z celkového počtu 472 lekárov je vo výpovednej lehote 144.ozrejmil riaditeľ.Nemocnica má podľa jeho slov spracovaný krízový plán v prípade, že by nedošlo k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením.dodal Šarník.Fakultná nemocnica Trnava obmedzuje plánované operácie pacientov, u ktorých je predpoklad, že by zostali hospitalizovaní aj po 1. decembri. Pre TASR to potvrdil hovorca nemocnice Matej Martovič.doplnil Martovič.Lekári podľa hovorcu výpovede nesťahujú, naopak pribudli ďalšie štyri. Celovo podalo výpoveď 104 z 310 lekárov.Na plánované operácie od 1. decembra už pacientov neobjednáva ani Nemocnica Poprad. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.doplnila hovorkyňa. Aktuálne nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.Traja lekári podľa hovorkyne svoje výpovede stiahli.ozrejmila.