UNESCO spustilo výzvu nominácií do Globálnej siete učiacich sa miest

Bratislava 9. apríla (TASR) - UNESCO spustilo výzvu na predkladanie nominácií do Globálnej siete učiacich sa miest na rok 2023. "Je to príležitosť pre ďalšie slovenské mestá pripojiť sa k Trnave, ktorá už v tejto prestížnej sieti je," upozorňuje Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) na svojom webe.



Komisia pripomína, že globálnu sieť učiacich sa miest UNESCO aktuálne tvorí 294 miest zo 76 krajín sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, koncept celoživotného vzdelávania, vyučovanie v rodinách/komunitách a na pracovisku či využívanie moderných vzdelávacích pomôcok. "Členstvo v sieti, ktorú zastrešuje UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu, poskytuje príležitosť na nadväzovanie nových partnerstiev i zdieľanie skúseností a know-how pri riešení problémov a výziev, ktorým učiace sa mestá čelia," objasnila SK UNESCO.



Prihlášky môžu mestá do konca mája zasielať na sekretariát SK UNESCO, mailom na adresu unesco@mzv.sk.