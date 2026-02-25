< sekcia Slovensko
Únia materských centier má podujatia o kvalite života na materskej
Prvé sa uskutoční v stredu v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Únia materských centier prichádza s cyklom okrúhlych stolov s názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi na Slovensku? Ide o sériu podujatí o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejných politikách. Prvé sa uskutoční v stredu v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. TASR o tom informovali z únie.
„Skúsenosť matiek s malými deťmi býva vo verejnej diskusii často redukovaná na výšku dávok či demografické ukazovatele. Realita je však oveľa komplexnejšia - zahŕňa dostupnosť služieb, kvalitu lokálneho prostredia, mieru podpory zo strany inštitúcií aj silu susedských a rodičovských komunít. Cieľom série okrúhlych stolov je otvoriť odborný dialóg o tom, ako sú potreby mám s malými deťmi vnímané a zrkadlené vo verejných politikách, identifikovať slabé miesta v systéme a pomenovať konkrétne možnosti zlepšenia - v krátkodobom aj dlhodobom horizonte,“ priblížili.
Prvé podujatie sa uskutoční v stredu v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave v čase od 9.00 do 12.00 h. „Nasledovať budú ďalšie v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre, Prešove aj Trnave či Trenčíne,“ ozrejmili organizátori.
