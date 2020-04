Únia mest víta program vlády,väčšina jej požiadaviek sa v ňom objavila

Bratislava 24. apríla (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) víta programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré premiér Igor Matovič (OĽaNO) predložil do parlamentu, väčšina z jej požiadaviek sa totiž v dokumente objavila. Na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Vláda a koaličné strany podľa Rybníčka akceptovali množstvo návrhov, ktoré ÚMS pripravila na januárovom mimoriadnom sneme do brožúrky Dozrel čas na zmeny. "Kľúčová požiadavka na vytvorenie komisie pre komplexnú reformu verejnej správy bola akceptovaná. V PVV je rovnako zakomponovaná požiadavka na posúdenie zmeny územnosprávneho členenia Slovenska. Je to pre nás dôležité, aby sa o tejto téme diskutovalo," povedal prezident únie. Pandémia nového koronavírusu, ako tvrdí, ukazuje, že reforma štátu je dôležitá. "Momentálne je mnohokrát chaos a situáciu zachraňujú primátori a starostovia, ktorí sa nemôžu spoliehať na to, čo urobí štát, a často musia prijímať rozhodnutia, ktoré v tom území majú zmysel," spresnil Rybníček.



Víta, že v oblasti financovania je v PVV zahrnutá požiadavka na posúdenie dostatku financií pre územnú samosprávu, ako aj posúdenie zmeny financovania. Ako podotkol, prijatá bola aj požiadavka na zmenu financovania sociálnych služieb. "To je pre nás kľúčové," vysvetlil prezident únie. Tézy podľa jeho slov umožňujú diskusiu o navrhovaných zmenách v rámci regionálneho školstva, o zmene volebného systému a počtu volebných obvodov či o regionálnej politike.



Rybníček skritizoval predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku Pavla Ondeka za to, že vyvoláva paniku najmä medzi kuchárkami, upratovačkami a učiteľkami v materských školách o tom, že všetky škôlky má pod seba zobrať štát a celé to financovať z jednej úrovne. "Chceme vyzvať ministra školstva, aby skôr našiel zdroje na prípadné prefinancovanie škôl a škôlok, ale nebral mestám a obciam originálne kompetencie a necentralizoval túto službu," skonštatoval Rybníček.



Ondek uplynulé dni upozornil, že rozpočty samospráv sú v roku 2020 výrazne ohrozené finančnou krízou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu a hrozí kolaps platov zamestnancov v originálnych kompetenciách. Zároveň upriamil pozornosť na stále aktívnu petíciu OZ PŠaV, kde jedna z požiadaviek je, aby financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom ministerstva školstva. Rezort školstva pre TASR uviedol, že je potrebné o týchto požiadavkách otvoriť diskusiu.



Ondek pre TASR v reakcii na piatkové vyhlásenie Rybníčka uviedol, že prezident ÚMS nepozná požiadavky zamestnancov materských škôl (MŠ), základných umeleckých škôl (ZUŠ) či centier voľného času (CVČ), ktoré predložil OZ PŠaV. "Je mi ho ľúto, pretože zavádza verejnosť, keď tvrdí, že vyvolávam paniku medzi kuchárkami, upratovačkami a učiteľkami materských škôl, že všetky škôlky má pod seba zobrať štát a celé to financovať z jednej úrovne. Nie je to pravda. Požiadavka je, aby osobné náklady zamestnancov MŠ, ZUŠ, CVČ ŠKD a ŠJ prevzal štát," povedal Ondek. Dôrazne sa ohradzuje voči takýmto vyjadreniam, ktoré podľa neho nie sú pravdivé. "Podnety o protiprávnom konaní, ktoré denne dostávame od zamestnancov škôl a školských zariadení, v originálnych kompetenciách nás presviedčajú o potrebe zmeny financovania osobných nákladov týchto zamestnancov. Pripomínam, že tento týždeň sme hovorili s ministrom školstva a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska o súčasnej finančnej pomoci. Minister školstva prisľúbil niekoľko desiatok miliónov, má o tom rokovať vláda SR," poznamenal Ondek.



Viceprezident ÚMS a primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzval štát, aby samosprávy obcí a miest dostávali čo najpresnejšie inštrukcie k všetkým uzneseniam týkajúcich sa nového koronavírusu. Upozornil tiež, že Bratislava a okolie nemá od 9. apríla mobilnú odberovú jednotku na testy. "Žiadame, aby sa vyčlenili sanitky s potrebným personálom. Potrebujeme, aby sa táto služba opäť v Bratislave a okolí obnovila," uviedol.