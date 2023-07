Únia miest a M.Chrenko rokovali o problematike odpadového hospodárstva

Bratislava 8. júla (TASR) - Požiadavka na odklad povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním, na zmenu vyhlášky upravujúcej problematiku zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a úprava zodpovednosti samospráv za likvidáciu nelegálnych skládok boli témami rokovania Únie miest Slovenska (ÚMS) so šéfom envirorezortu Milanom Chrenkom. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová s tým, že únia je s priebehom aj výsledkom rokovania spokojná.



ÚMS požaduje odklad povinnosti mechanicko-biologickej úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním. Aktuálne nie je možné zabezpečiť plnenie tejto povinnosti na celom Slovensku. Rokovanie o tomto bode bude pokračovať. Rezort pripraví návrh ďalšieho postupu, uviedla únia miest. "Tým, ktorí sú pripravení na plnenie tejto povinnosti, rezort deklaroval, že na dokončení vyhlášky o poplatkoch a technických podmienkach úpravy (forma, frekvencie kontroly a kvalitatívne parametre) bude intenzívne pracovať počas leta, a to v spolupráci so samosprávami a zberovými spoločnosťami," skonštatovala Piršelová.



Mestá zároveň požadujú zmenu vyhlášky upravujúcej zber bioodpadu. V praxi sa podľa ÚMS neosvedčilo jednotné stanovenie podmienok pre nádoby a frekvencia vývozu. Požaduje za optimálne ponechať rozhodnutie o vhodnom systéme zberu biologicky rozložiteľného odpadu na samosprávu.



"Rokovanie o zmene vyhlášky bude pokračovať na pracovnej úrovni. Dobrou správou je, že zmenu tejto vyhlášky považujeme za jedno z opatrení, ktoré by mohlo znížiť výdavky samospráv aj pri zachovaní doterajšieho stavu zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu," poznamenala Piršelová.



Na rokovaní sa taktiež zaoberali úpravou či zmenou zodpovednosti samospráv za likvidáciu nelegálnych skládok. Tá má podľa ÚMS výrazné vplyvy na rozpočet samospráv, preto požiadali o konkrétne riešenie. "Keďže súčasná vláda nemá kompetenciu zmeniť zákon, boli sme informovaní, že Envirofond pripravuje výzvu zameranú na financovanie nákladov súvisiacich s likvidáciou nelegálnych skládok," povedala Piršelová. Dodala, že o termíne a podmienkach vyhlásenia výzvy bude envirorezort včas informovať.



Rokovanie nadväzovalo na stretnutia s premiérom Ľudovítom Ódorom. Ten prisľúbil riešenie tých dlhotrvajúcich problémov, ktoré prispejú k zníženiu výdavkov samospráv, keďže zdroje na dofinancovanie príjmov vláda nemá. "Oceňujeme zodpovedný prístup rezortu, konštruktívnu diskusiu a ochotu vypočuť si, zvážiť a racionálne vyhodnotiť všetky relevantné argumenty, ktoré sme tlmočili za naše členské mestá," uviedla Piršelová.