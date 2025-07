Únia miest: Do projektu Klimasken vstupuje Dubnica nad Váhom a Komárno

Bratislava 24. júla (TASR) - Do projektu Únie miest Slovenska (ÚMS) Klimasken vstupujú dve mestá, Dubnica nad Váhom a Komárno. Tento nástroj pomôže spoznať aktuálny stav mesta v pripravenosti na klimatickú zmenu, identifikuje oblasti, ktoré najviac prispievajú ku klimatickej zmene produkciou emisií a uľahčí výber opatrení, do ktorých mesto potrebuje investovať. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



„Mestá zapojením sa do Klimaskenu získajú odborné vedenie pri sumarizácii potrebných dát a vstupných informácií, prehľadný výsledok aktuálneho stavu vo forme klimatického štítku, ktorý uľahčí výber potrebných klimatických opatrení a praktický podklad na prípravu stratégií, projektov, investícií, ako aj obsahu komunikácie s obyvateľmi mesta,“ priblížila Piršelová.



Viceprezident ÚMS a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf vníma klimatickú krízu s plnou vážnosťou. Jej efektívne riešenie považuje za jednu zo svojich priorít a za prejav zodpovedného prístupu voči obyvateľom. „Klimasken nám pomôže predovšetkým lepšie identifikovať oblasti, kam potrebujeme investovať našu energiu a kapacity. Taktiež verím, že objektívne ohodnotí naše doterajšie aktivity v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov, inštalácie obnoviteľných zdrojov či revitalizácie mestskej zelene,“ poznamenal.



V Komárne je podľa primátora mesta a viceprimátora ÚMS Bélu Keszegha samozrejmosťou bezplatná mestská hromadná doprava, podpora budovania cyklodopravy či cirkulárnej ekonomiky v odpadovom hospodárstve. „Zhoršujúce sa následky klimatickej zmeny si však vyžadujú viac poznania a riešení, aby sa v našom meste žilo bezpečne a komfortne,“ podotkol. Keszegh verí, že projekt pomôže aj s lepšou angažovanosťou obyvateľov pri zavádzaní potrebných opatrení.



„Nástroj Klimasken hodnotí stav a vývoj mesta z hľadiska dôležitých prejavov zmeny klímy, ako sú aj rastúce teploty, vlny horúčav, sucho. Tieto dáta sú mimoriadne dôležité osobitne pre mesto Komárno, kde sa v súlade s klimatickými scenármi očakáva častejší výskyt horúčav a sucha,“ uviedla expertka ÚMS na adaptáciu na zmenu klímy a spoluautorka projektu Zuzana Hudeková. Pre Dubnicu and Váhom je podľa nej dôležité, že štruktúra nástroja je kompatibilná s požiadavkami pre Akčný plán udržateľnej energetiky a klímy (SECAP), ktorý mesto plánuje v najbližšej budúcnosti spracovať.



ÚMS spolu s expertným tímom absolvoval stretnutia s odborníkmi zo zapojených miest, kde si nastavili obsah a proces spolupráce. Expertka z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Ivana Maleš vysvetlila, že najbližšie týždne ich čaká komunikácia a zber potrebných dát pre vytvorenie klimatického štítku. Ten pomenuje aktuálny stav, silné a slabé stránky mesta. Následne vypracujú prehľad odporúčaní pre konkrétne mesto. „Našim spoločným cieľom je podporiť správne rozhodnutia pre odolný a bezpečný život v našich mestách,“ skonštatovala Maleš.



Projekt Klimasken pre mestá Dubnica nad Váhom a Komárno vznikol vďaka podpore nadácie Heinrich Böll Stiftung.