Únia miest: Mestské dopravné podniky štát pre koronakrízu neodškodnil

Bratislava 18. mája (TASR) - Mestským dopravným podnikom v Bratislave, Žiline, Prešove a Košiciach štát doteraz nekompenzoval výpadky v príjmoch pre koronakrízu. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že štát inak postupoval pri súkromných poskytovateľoch verejnej dopravy, ktorých odškodnil.



"Od roku 2021 upozorňujeme, že mestské dopravné podniky, ani v spolupráci s mestami, nedokážu vzniknutú situáciu riešiť. Straty, ktoré v podnikoch v tomto období vznikli, museli mestá uhradiť zo svojich rozpočtov," informovala TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Následky týchto jednorazových výdavkov znášajú podľa jej slov dodnes. Ako tvrdí, je to aj jeden z dôvodov, prečo schvaľovanie rozpočtov na tento rok bolo v dotknutých mestách mimoriadne zložité.



"Je nepredstaviteľné, aby nastala situácia, že by mnohí obyvatelia nemali možnosť využiť mestskú hromadnú dopravu na cestu do práce, nemocníc či na zabezpečenie si svojich akútnych potrieb z dôvodu pretrvávajúcich finančných ťažkostí alebo zvýšenia cestovného, ktoré nebudú vedieť zaplatiť," podotkla Piršelová.



Ministerstvo financií v roku 2021 ponúklo na upokojenie situácie v dopravných podnikoch mestám Bratislava, Košice, Prešov a Žilina pomoc vo forme bezúročných pôžičiek. Mesto Bratislava ponuku štátu odmietlo s tým, že chce rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy.