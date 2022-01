Únia miest: Mestá zohrajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy

Bratislava 16. januára (TASR) - Mestá zohrajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy v konkrétnych územiach a je nevyhnutné, aby boli na to odborne, kapacitne a finančne pripravené. Kvalitné vzdelávanie a budovanie kapacít je preto samozrejmosťou. Tvrdí to Únia miest Slovenska (ÚMS). Jej zástupcovia spolu so zástupcami členských miest absolvovali prvý ročník Akadémie managementu udržateľnosti pre municipality.



"Slovensko má pred sebou kľúčové klimatické záväzky, ktorých plnenie si bude vyžadovať ťažké, odvážne a až vizionárske rozhodnutia a spoluprácu všetkých relevantných partnerov. Súčasná vládna koalícia nemá jednotný postoj k ochrane klímy a práve tento rok bude jednotnosť a spolupráca zásadná," skonštatovala výkonná prezidentka ÚMS Jana Červenáková.



Akadémiu organizovalo Centrum managementu udržateľnosti a etiky Fakulty podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Program bol určený odborníkom v samospráve, ale aj politickým predstaviteľom. Cieľom bolo naučiť účastníkov efektívne využívať manažérske nástroje pre nastavovanie a dosahovanie cieľov udržateľnosti v oblasti energetiky, mobility a cirkulárnej ekonomiky s prepojením na finančné nástroje, ale aj sociálne aspekty pri tvorbe udržateľných projektov.



"Z poslucháčov prvého ročníka Akadémie mám skvelý pocit. Vytvorila sa komunita zapálených politikov, manažérov a špecialistov. Teraz sú lepšie vybavení kompetenciami a pripravení na prekonávanie prekážok pri prechode miest na zdravší spôsob fungovania," poznamenal vedúci centra Jaroslav Pašmik.



Do programu sa zapojili členské mestá ÚMS - Bratislava, Košice, Kežmarok, Hlohovec, Banská Bystrica, Zlaté Moravce, Partizánske a Žilina. Za Českú republiku sa na vzdelávacom programe zúčastnili mestá Praha, Jihlava, Kutná Hora, Zábřeh, Louny, Dubňany, Ústí nad Labem a Třeboň. Trojmesačné on-line vzdelávanie bolo od posledného septembrového týždňa 2021 do druhého januárového týždňa 2022.



Rok 2022 sa má niesť v znamení zásadných rokovaní o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050, k čomu sa členské štáty EÚ zaviazali.